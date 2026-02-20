Anunț privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ organizează în data de 04.03.2026 ora 11.00 în Piatra Neamt, Bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 12553-13 din 04-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233207630.

Data afişării 05.02.2026

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ