Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

 

Administratia Judeţeană a  Finanţelor Publice Neamţ organizează în data de 04.03.2026 ora 11.00 în Piatra Neamt, Bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor mobile conform Anunţului de vânzare nr. 12553-13 din 04-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233207630.

Data afişării 05.02.2026

 

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ

La Durău Park, Serbările Zăpezii dau tonul distracției!
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

Accident la Bicaz-Chei. Un șofer băut a intrat într-un semafor – la plecare a luat o parte din dispozitivul de dirijare a traficului

Botoșani. Un bărbat a fost găsit decedat în localitatea Mitoc – polițiștii fac cercetări pentru omor

Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu

Moldova conduce topul național la decontări prin Anghel Saligny (1 iulie–31 decembrie 2025). Clasament : Neamț, Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

