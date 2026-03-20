Anunț privind vânzarea bunurilor imobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează în data de 31.03.2026 ora 13.00 în Bicaz, str. Barajului, nr. 7, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor imobile conform Anunţului de vânzare nr. 4333-17 din 02-03-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/253064.

Data afişării 05.03.2026

Conducătorul organului de executare,

Iulian PRICOPE