Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
ECONOMIEACTUALITATE

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile

de Vlad Bălănescu

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

 

A.J.F.P. Neamt organizează în data de 05.03.2026 ora 10.00 în Piatra Neamt, bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor imobile conform Anunţului de vânzare nr. 635-10/11-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/207602.

Data afişării 12.02.2026

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Video – Foto. Bacău. Mansardă distrusă de flăcări la Filipești
Articolul următor
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Sunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor...
ACTUALITATE

Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au fost...
ACTUALITATE

Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

Doi bărbați, de 39 și 47 de ani, au...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital

O tânără șoferiță a ajuns la spital după ce...
ACTUALITATE

Neamț. Bărbat găsit spânzurat în curtea casei

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale