ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

A.J.F.P. Neamt organizează în data de 05.03.2026 ora 12.00 în Piatra Neamt, bdul. Traian, nr. 19 bis, judeţul NEAMŢ, licitaţie publică în vederea valorificării bunurilor imobile conform Anunţului de vânzare nr. 5160-50/06-02-2026. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi la secţiunea Licitaţii şi anunţuri – Licitaţii – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233/207602.

Data afişării 09.02.2026

Conducătorul Organului de Executare,

RODICA – DELIA NEGURĂ