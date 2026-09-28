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ADMINISTRAȚIE

Anunț privind pierderea fișei standardizate de încadrare nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri

de Vlad Bălănescu

Pierdut fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, la Certificatul de clasificare nr. 40907 / 08.12.2024 , aferent unității de cazare The Art Boutique, aparținând LUCRIS SERV SRL. Se declară nulă.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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