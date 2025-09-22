Anunț privind finalizarea proiectului „Trăiește românește – Protejarea identității românești”

Comunicat de presă

„Trăiește românește – Protejarea identității românești”

Proiectul „Trăiește românește – Protejarea identității românești”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și derulat de Asociația Culturală Valea Bistriței, s-a încheiat cu succes în perioada 5-8 septembrie 2025. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Pro Loco Rignano Flaminio și Parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, având ca scop conservarea și promovarea valorilor culturale și a tradițiilor românești în diaspora.

Cu o finanțare totală de 280.000 de lei, proiectul și-a atins obiectivul principal: acela de a consolida identitatea culturală românească și de a crește mândria națională în rândul comunității românești din Italia. În cele patru zile, participanții au avut parte de o serie de activități menite să reconecteze românii cu rădăcinile lor.

Peste 60 de membri ai comunității românești au participat la ateliere practice de olărit (ceramica Cucuteni), cusut ii și ștergare, pictură de icoane și meșteșuguri tradiționale. Au avut loc discuții despre rolul horei ca element central în păstrarea și transmiterea tradițiilor, precum și pe semnificația motivelor tradiționale românești, cu accent pe cusutul iilor și al ștergarelor.

Momentul de vârf al proiectului a fost spectacolul susținut de Ansamblul „Comorile Neamțului” și solistul Ștefan Tîrdea, un eveniment ce a atras un public numeros. Evenimentul a culminat cu o horă la care au participat atât români, cât și localnici italieni, inclusiv primarul orașului, care a mulțumit comunității românești pentru contribuția sa la dezvoltarea culturală a orașului. Interacțiunea dintre comunitatea românească și localnicii italieni a facilitat stabilirea unor punți de comunicare și a ajutat la consolidarea înțelegerii interculturale.

Carmen-Elena Nastasă, managerul proiectului, a declarat: „Suntem mândri că, prin sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, am putut aduce comunitatea noastră din străinătate mai aproape de rădăcinile și valorile noastre naționale.”

Evenimentul s-a încheiat cu promisiunea autorităților locale de a sprijini continuarea acestui tip de colaborare, transformând „sărbătoarea românismului” într-o tradiție anuală.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Telefon: +40 757 013 009

Email: contact@[email protected]

Website: www.asociatiavaleabistritei.ro

Facebook: /asociatiavaleabistritei

Persoana de contact: Carmen-Elena Nastasă