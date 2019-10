Actualizare: Reacția primarului Piatra Neamț, postată pe Facebook, o puteți citi mai jos:

„Am aflat si eu cu stupoare, din presa locala, ca Troleibuzul a decis astazi suspendarea transportului public de persoane pe traseele pe care opereaza incepand, culmea, de maine 4 octombrie. Este incredibil cum societatea Consiliului Judetean isi bate joc de locuitorii din 6 localitati (Alexandru Cel Bun, Dumbrava Roșie, Gîrcina, Săvinești, Roznov și Piatra Neamț), membre ale ADI Urbtrans, luand o decizie inumana si fara sa o comunice primariilor celor sase localitati. Reamintesc ca Troleibuzul SA este o societate a Consiliului Judetean Neamt institutie care detine 97.84% din actiuni si care a dus propria societate in prag de colaps financiar, avand nevoie de peste 800.000 de lei lunar din bani publici ca sa poata functiona, bani care erau, pana in urma cu trei luni, platiti de Consiliul Judetean. Am discutat telefonic in aceasta seara cu presedintele ADI Urbtrans, domnul Ion Rotaru si cu directorul general Urbtrans si am solicitat o intrunire de urgenta a primarilor celor sase localitati membre ale ADI Urbtrans pentru a lua decizii in vederea corectarii situatiei si asigurarii transportul public de persoane in aceste localitati. Daca Troleibuzul nu mai opereaza incepand de maine, in Piatra Neamt se va circula totusi cu transportul in comun asigurat de firmele private, pe traseele pe care le au contractate, dar in zonele limitrofe si celelalte cinci localitati mentionate de maine nu va mai fi transport public de persoane ( eventual doar cursele de tranzit din alte localitati ). Este o decizie aberanta( nu poti lua o astfel de decizie de azi pe maine si nici sa nu o comunici), a membrilor Consiliului de Administratie pusi pe functie de Consiliul Judetean Neamt cu repercusiuni grave asupra populatiei si cu posibile raspunderi legale.Conform contractului dintre Troleibuzul si ADI Urbtrans o decizie de acest gen trebuie anuntata cu 90 de zile inainte.

Ma voi implica personal si ma voi bate pentru rezolvarea acestei probleme in cel mai scurt timp. Solicit celor vinovati de aceasta situatie sa ofere explicatii publice, sa rezolve problema sau, daca nu sunt in stare, sa-si dea demisia.”

Știre inițială: Greutățile de operare pentru SC Troleibuzul SA, societatea Consiliului Local Neamț, care de trei luni nu a mai încasat compensație pentru serviciile prestate, au condus spre un punct critic. Într-o postare pe pagina de facebook a societății, Troleibuzul a anunțat joi, 3 octombrie, că își sistează activitatea.

Cauza imediată a constituie lipsa banilor pentru achiziționarea motorinei.