Societatea ROSSAL SRL vă informează că NU SE VA EFECTUA ridicarea deşeurilor reciclabile, programată pentru 25.12.2021. Respectiv, vă informează că NU SE VA EFECTUA ridicarea deşeurilor reciclabile, programată pentru 01.01.2022
În anul 2022, ridicarea deşeurilor reciclabile se va face sâmbata, din doua în două săptămâni, începând cu data de 08.01.2022 de pe Traseul 1 (zona oraş) respectiv străzile:
|STEFAN CEL MARE
|M.KOGALNICEANU
|BUZESCU
|GHE.COSBUC
|ALEXANDRU CEL BUN
|CRIZANTEMEI
|LAPUSNEANU
|VERONICA MICLE
|VETERANI
|MOLDOVEI
|CASTANILOR
|C.HOGAS
|POPA SAPCA
|PANDURI
|PLOPULUI
|LIBERTATII
|PROGESULUI
|FLORILOR
|MOS ION ROATA
|BUSUIOCULUI
|CEAHLAU
|PRIMAVERII
|OITUZ
|VERDE
|ROMANA
|DOROBANTI
|SF.LAZAR
|LALELELOR
|VULTUR
|FIERARI
|M.VITEAZU
|SPITAL
|OBOR
|PERILOR
|VIITORULUI
|GHE.LAZAR
|PLAIESULUI
|UZINEI
|VANATORI DE MUNTE
|V.ALECSANDRI
|GHE.ASACHI
|1 DECEMBRIE 1918
|PICTOR GRIGORESCU
|IZVOR
|FABRICII
|MARASESTI
|MORII
|RADU NAUM
|DECEBAL
|SOIMULUI
|BATALION
|PARULUI
|SLT.RADU TEOHARIE
|VENIAMIN COSTACHI
|MUNTELUI
|CRANGULUI
|MOARA DE FOC
|ABATOR
|CIPRIAN PORUMBESCU
|SLT.ROSESCU
|MUNTENI
|CETATII
|SIMION BARNUTIU
|9 MAI
|ALEXANDRU CEL BUN
|DR.DUMITRU ULEA
|TRANSILVANIEI
|SERAFIM LUNGU
|TUDOR VLADIMIRESCU
|MOLDOVEI
|PROF.GRIGORE UNGUREANU
|FAGULUI
|PANAZOL
|AL.ETERNITATII
|ARTARULUI
|SIRET
|CUZA VODA
|B.P. HASDEU
|BIRUINTEI
|PRUNILOR
|VIILOR
|ETERNITATII
|CORNULUI
|LUNCII
|22 DECEMBRIE
|FDT.ETERNITATII
|BAILE OGLINZI
|VAII
|INDEPENDENTEI
În anul 2022, ridicarea deşeurilor reciclabile se va face sâmbăta, din două în două săptămâni, începând cu data de 15.01.2022 de pe Traseul 2 cartierele: (Blebea, Humuleşti, Humuleştii Noi) respectiv străzile:
|PRUNDULUI
|GRIVITEI
|ZORILOR
|TEILOR
|DACIEI
|DRAGOS
|ANA IPATESCU
|CRINULUI
|VANATORULUI
|LIVEZI
|TRANDAFIRILOR
|VALEA SEACA
|VICTORIEI
|NEMTISOR
|HUGO SCHWAB
|VADULUI
|APRODU PURICE
|COZMENI
|GHE.DOJA
|GRADINILOR
|MARIUCA
|BLEBEI
|MERILOR
|ION CREANGA
|UNIRII
|1 MAI
|UMBREI
|AL.VLAHUTA
|MOCANI
|CORBULUI
|TABACARI
|CERBULUI
|BERZEI
|ION MOSNEAGU
|DEALULUI
|GAROAFELOR
|CUCOS
|RANDUNICII
|DOGARI
|OZANEI
|SLT CAMPEANU
|MARIENI
|HCC
|OGOARELOR
|ZORILOR
|CAMPULUI
|PASTORULUI
|ANA IPATESCU
|NUCILOR
|HANGULUI
|TRANDAFIRILOR
|CAPRIOARE
|MACULUI
|HUGO SCHWAB
|M.SADOVEANU
|BISTRITEI
|COZMENI