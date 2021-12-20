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Societatea ROSSAL SRL vă informează că NU SE VA EFECTUA ridicarea deşeurilor reciclabile, programată pentru 25.12.2021. Respectiv, vă informează că NU SE VA EFECTUA ridicarea deşeurilor reciclabile, programată pentru 01.01.2022

În anul 2022, ridicarea deşeurilor reciclabile se va face sâmbata, din doua în două săptămâni, începând cu data de 08.01.2022 de pe Traseul 1 (zona oraş) respectiv străzile:

STEFAN CEL MAREM.KOGALNICEANUBUZESCUGHE.COSBUCALEXANDRU CEL BUN
CRIZANTEMEI LAPUSNEANUVERONICA MICLEVETERANIMOLDOVEI
CASTANILORC.HOGASPOPA SAPCAPANDURIPLOPULUI
LIBERTATIIPROGESULUIFLORILORMOS ION ROATABUSUIOCULUI
CEAHLAUPRIMAVERIIOITUZVERDEROMANA
DOROBANTISF.LAZARLALELELORVULTURFIERARI
M.VITEAZUSPITALOBORPERILORVIITORULUI
GHE.LAZARPLAIESULUIUZINEIVANATORI DE MUNTEV.ALECSANDRI
GHE.ASACHI1 DECEMBRIE 1918PICTOR GRIGORESCUIZVORFABRICII
MARASESTIMORIIRADU NAUMDECEBALSOIMULUI
BATALIONPARULUISLT.RADU TEOHARIEVENIAMIN COSTACHIMUNTELUI
CRANGULUIMOARA DE FOCABATORCIPRIAN PORUMBESCUSLT.ROSESCU
MUNTENICETATIISIMION BARNUTIU9 MAIALEXANDRU CEL BUN
DR.DUMITRU ULEATRANSILVANIEISERAFIM LUNGUTUDOR VLADIMIRESCUMOLDOVEI
PROF.GRIGORE UNGUREANUFAGULUIPANAZOLAL.ETERNITATII 
ARTARULUISIRETCUZA VODAB.P. HASDEU 
BIRUINTEIPRUNILORVIILORETERNITATII 
CORNULUILUNCII22 DECEMBRIEFDT.ETERNITATII 
BAILE OGLINZIVAIIINDEPENDENTEI  

În anul 2022, ridicarea deşeurilor reciclabile se va face sâmbăta, din două în două săptămâni, începând cu data de 15.01.2022 de pe Traseul 2 cartierele: (Blebea, Humuleşti, Humuleştii Noi) respectiv străzile:

PRUNDULUIGRIVITEIZORILORTEILOR
DACIEIDRAGOSANA IPATESCUCRINULUI
VANATORULUILIVEZITRANDAFIRILORVALEA SEACA
VICTORIEINEMTISORHUGO SCHWAB 
VADULUIAPRODU PURICECOZMENI 
GHE.DOJAGRADINILORMARIUCA 
BLEBEIMERILORION CREANGA 
UNIRII1 MAIUMBREI 
AL.VLAHUTAMOCANICORBULUI 
TABACARICERBULUIBERZEI 
ION MOSNEAGUDEALULUIGAROAFELOR 
CUCOSRANDUNICIIDOGARI 
OZANEISLT CAMPEANUMARIENI 
HCCOGOARELORZORILOR 
CAMPULUIPASTORULUIANA IPATESCU 
NUCILORHANGULUITRANDAFIRILOR 
CAPRIOAREMACULUIHUGO SCHWAB 
M.SADOVEANUBISTRITEICOZMENI 

 

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