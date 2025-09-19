Anunţ de începere implementare proiect „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156 A și DJ 208 G pentru accesul la rețeaua TEN-T”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 19.09.2025

Anunţ de începere implementare proiect

Titlul proiectului:

„Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156 A și DJ 208 G pentru accesul la rețeaua TEN-T”

Numele beneficiarului: Consiliul Județean Neamţ

Obiectivul general al proiectului: asigurarea conectivității rețelei de drumuri regionale la rețeaua TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea (primară și secundară) cu această rețea.

Obiectivele specifice ale proiectului: îmbunătățirea condițiilor de trafic prin creșterea capacității portante a complexului rutier, prin realizarea unei îmbrăcăminți asfaltice moderne, amenajarea și sistematizarea intersecțiilor pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației rutiere, precum și asigurarea și evacuarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale din zona drumurilor, elemente prioritare care să satisfacă condițiile de siguranță și confort impuse de legislația tehnică în vigoare

Rezultatele proiectului: prin îmbunătățirea nivelului de trafic al drumurilor județene se realizează căi de comunicaţii care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţilor rurale din localitățile Roznov, Borleşti, Tazlău, Dobreni, Girov,Săvineşti, Ştefan cel Mare, Dragomireşti, Războieni şi Tupilaţi, comunități ce sunt principalele beneficiare ale lucrărilor de reabilitare/modernizare.

Valoarea totală a proiectului: 389.622.307,73 lei din care 295.229.880,00 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR și bugetul național.

Durata proiectului: 19 mai 2025 până la 30 noiembrie 2029.

Cod SMIS: 323793

Impactul proiectului: creșterea mobilității și accesibilității, prin modernizarea infrastructurii rutiere ca fiind parte componentă necesară în vederea dezvoltării economice și socio-culturale a regiunii. Se va facilita accesul locuitorilor zonei rurale traversate spre obiective turistice și culturale de importanță națională din Neamț și o accesibilitate regională sporită a populației din zone tradiționale mai puțin dezvoltate. Îmbunătățirea conectivității la nivelul județului Neamț va atrage o serie de avantaje economice, precum extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor productive, creşterea competitivității agenților economici și a mobilității forței de muncă. La avantajele economice se adaugă avantajele sociale, cum ar fi accesul populației rurale la educația de bază și la serviciile de sănătate.

Date de contact:

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel.

0233 212 890, int.223, e-mail: [email protected]