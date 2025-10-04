ECONOMIEACTUALITATENEAMȚ

Anunț de angajare – „Societatea Transport Public Neamț S.A.”

„Societatea Transport Public Neamț S.A.” angajează conducător auto transport rutier de persoane (şofer autobuz) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Înscrierile şi depunerea CV-urilor în vederea recrutării se fac la sediul societăţii din str. Strămutaţi nr.21 bis, localitatea Dumbrava Roşie, jud. Neamţ după următorul program: Luni – Joi: 09:00 – 15:00, Vineri: 09:00 – 12:00 sau tel/fax. 0738101601, e-mail: [email protected]

Persoanele care au depus CV-ul în cursul anului 2025 sunt rugate să isi actualizeze documentele.

Cerințe:

  • Permis de conducere categoria D;
  • Atestat profesional pentru transport persoane valabil;

Candidații care trec de etapa interviului vor susține un chestionar auto pentru a evalua cunoștințele teoretice necesare desfășurării activității în condiții de siguranță si o proba practica.

ACTUALITATE

FOTO. Suceava. Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei

Militarii din cadrul ISU Suceava au fost solicitați pe...
ACTUALITATE

Urs la Bicaz Chei. A fost transmis mesaj RO-Alert

Foarte aproape de jumătatea toamnei calendaristice urșii continuă să...
ACTUALITATE

Șofer reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile

Un bărbat de 48 de ani, din Roman, a fost reținut pentru 24 de ore și ar putea fi arestat preventiv după ce în două zile consecutive a ieșit în trafic, la volan, deși era sub influența alcoolului și avea suspendat dreptul de a conduce, comițând mai multe infracțiuni.
VIDEO. Primele ninsori în regiunea Moldova

Regiunea de Nord-Est a țării a fost marcată de...
EDUCATIE

Jandarmeria Neamț dă startul recrutărilor pentru o carieră militară: 700 de locuri disponibile în școlile de subofițeri

Jandarmeria Neamț anunță lansarea campaniei de recrutare pentru sesiunea...

