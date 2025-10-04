Anunț de angajare – „Societatea Transport Public Neamț S.A.”

„Societatea Transport Public Neamț S.A.” angajează conducător auto transport rutier de persoane (şofer autobuz) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Înscrierile şi depunerea CV-urilor în vederea recrutării se fac la sediul societăţii din str. Strămutaţi nr.21 bis, localitatea Dumbrava Roşie, jud. Neamţ după următorul program: Luni – Joi: 09:00 – 15:00, Vineri: 09:00 – 12:00 sau tel/fax. 0738101601, e-mail: [email protected]

Persoanele care au depus CV-ul în cursul anului 2025 sunt rugate să isi actualizeze documentele.

Cerințe:

Permis de conducere categoria D;

Atestat profesional pentru transport persoane valabil;

Candidații care trec de etapa interviului vor susține un chestionar auto pentru a evalua cunoștințele teoretice necesare desfășurării activității în condiții de siguranță si o proba practica.