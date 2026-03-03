Anunț al ISU Neamț. Pești morți în aval de Barajul Reconstrucția în municipiul Piatra Neamț

Actualizare: Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț a prelevat probe de apă pentru efectuarea de analize. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Neamț au recoltat probe din peștii morți, care vor fi transmise pentru analiză la laboratorul de specialitate din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală București. De asemenea, Apa Serv a prelevat probe din zona Bâtca Doamnei, informează Prefectura Neamț.

Lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț vor rămâne în zonă pentru monitorizarea situației pe tot parcursul nopții.

Știre inițială: ISU Neamț a anunțat că a primit în această seară, 3 martie, o sesizare că în aval de Barajul Reconstrucția, municipiul Piatra-Neamț, se află pești morți.

Forțe din cadrul instituției s-au deplasat la fața locului și au confirmat sesizarea.

„Având în vedere cele constate, au fost înștiințate instituțiile cu rol în gestionarea situației”, precizează ISU Neamț.