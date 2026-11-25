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La doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, legalitatea anulării scrutinului a revenit în dezbaterea publică, după prezentarea unui raport de 432 de pagini de către deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților. Documentul, prezentat luni, 23 noiembrie, analizează circumstanțele în care Curtea Constituțională a României (CCR) a decis anularea alegerilor. Marți, Administrația Prezidențială a contestat concluziile raportului, iar deputata a revenit cu obiecții juridice și solicitări adresate președintelui Nicușor Dan.

Concluziile unei cercetări parlamentare desfășurate timp de șase luni

Raportul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, cuprinde rezultatele unei cercetări desfășurate timp de șase luni. Documentul analizează temeiurile juridice ale hotărârii CCR din 6 decembrie 2024, informațiile furnizate de serviciile de informații, acuzațiile privind ingerințele externe, activitatea platformelor digitale și rolul instituțiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.

Laura Gherasim susține că instanța constituțională a exercitat o competență care nu îi era atribuită prin Constituție sau prin lege și că „CCR a anulat alegerile fără să aibă probe ale unei fraude de natură să schimbe ordinea candidaților pentru turul al doilea”, calificând anularea scrutinului drept o „lovitură de stat”. Documentul este asumat de Laura Gherasim în calitate de președintă a comisiei parlamentare. AUR a anunțat că raportul urmează să fie dezbătut și supus votului în comisia de specialitate din Camera Deputaților, apoi transmis instituțiilor competente, inclusiv Parchetului General, pentru analizarea faptelor și stabilirea eventualelor răspunderi.

Administrația Prezidențială susține legalitatea deciziei CCR

Într-un comunicat transmis marți, 24 noiembrie, Administrația Prezidențială a precizat că raportul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că răspunsurile la majoritatea întrebărilor formulate se regăsesc în motivarea hotărârii CCR din 6 decembrie 2024.

Instituția a invocat trei motive ale anulării scrutinului: avantajul electoral obținut de un candidat prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, publicitatea electorală nemarcată conform legii și încălcarea normelor privind finanțarea campaniilor electorale, în condițiile în care candidatul declarase zero cheltuieli de campanie. Administrația Prezidențială consideră că articolul 146 litera f) din Constituția României îi conferă CCR competența de a verifica legalitatea întregului proces electoral, inclusiv prin autosesizare. În interpretarea instituției, articolul 52 din Legea nr. 370/2004 reglementează procedura de sesizare a Curții de către competitorii electorali, fără a restrânge atribuțiile constituționale ale acesteia.

În ceea ce privește probele disponibile la momentul anulării alegerilor, Administrația Prezidențială a precizat că acestea erau incomplete, invocând timpul insuficient pentru finalizarea verificărilor. Instituția susține că indiciile existente la acea dată justificau măsura adoptată de CCR și că verificările ulterioare au confirmat aceste indicii. Referitor la ingerințele străine, Administrația Prezidențială a explicat că unul dintre temeiurile anulării scrutinului a fost finanțarea ilicită a campaniei electorale, indiferent de proveniența internă sau externă a fondurilor.

Laura Gherasim contestă argumentele Administrației Prezidențiale

Într-un comunicat transmis în cursul aceleiași zile, Laura Gherasim a susținut că explicațiile Administrației Prezidențiale confirmă o parte dintre concluziile cercetării parlamentare.

Deputata consideră că articolul 52 din Legea nr. 370/2004 stabilește expres condițiile în care CCR poate anula alegerile, persoanele care pot solicita anularea, termenele de contestare și măsurile care pot fi dispuse în cazul constatării unei fraude. În acest context, Laura Gherasim solicită Administrației Prezidențiale să indice temeiul legal în baza căruia CCR putea să se autosesizeze și să anuleze întregul proces electoral după validarea rezultatelor primului tur. Parlamentara contestă și argumentul referitor la insuficiența timpului necesar verificării probelor, susținând că legalitatea hotărârii trebuie analizată prin raportare la legislația și dovezile existente la data de 6 decembrie 2024. „Cercetările efectuate ulterior nu pot conferi retroactiv legalitate unei hotărâri pronunțate în alte condiții de fapt și de drept”, a transmis Laura Gherasim.

Un alt punct al disputei îl reprezintă diferența dintre intenția de vot de 3% atribuită unui candidat în sondaje, cu două săptămâni înaintea scrutinului, și rezultatul de aproximativ 23% obținut în primul tur. Administrația Prezidențială a invocat această diferență în argumentația privind distorsionarea rezultatului electoral, în timp ce deputata susține că sondajele de opinie nu constituie probe juridice ale fraudei electorale. Laura Gherasim a solicitat și instituțiilor statului român să ofere explicații privind informațiile despre ingerințele rusești invocate public pentru justificarea anulării alegerilor, documentele care au stat la baza acestor afirmații și persoanele care și-au asumat conținutul lor.

Solicitări privind desecretizarea documentelor CSAT

Deputata AUR i-a cerut președintelui Nicușor Dan să întreprindă demersurile legale necesare desecretizării documentelor și stenogramelor ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) referitoare la anularea alegerilor prezidențiale și să pună documentele relevante aflate în posesia Administrației Prezidențiale la dispoziția organelor de urmărire penală. Laura Gherasim solicită cercetarea persoanelor care au contribuit la anularea scrutinului, în vederea stabilirii eventualei răspunderi individuale de către autoritățile judiciare competente. Parlamentara a cerut și eliberarea din funcție a consilierilor prezidențiali „care, prin lipsa pregătirii profesionale necesare exercitării atribuțiilor ce le revin, aduc prejudicii instituției prezidențiale”.

Nicușor Dan susține decizia de anulare a alegerilor

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în cadrul conferinței de presă comune cu premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, desfășurată la Palatul Cotroceni. Întrebat dacă anularea alegerilor a fost o decizie bună, Nicușor Dan a răspuns afirmativ: „punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am transmis, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte: acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu cu altă ocazie.”

Doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale

Primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a avut loc pe 24 noiembrie, Călin Georgescu și Elena Lasconi calificându-se în turul al doilea. Curtea Constituțională a validat rezultatele scrutinului pe 2 decembrie. Pe 4 decembrie au fost desecretizate documentele prezentate în cadrul ședinței CSAT din 28 noiembrie 2024. Două zile mai târziu, prin Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024, CCR a decis în unanimitate anularea întregului proces electoral, invocând nereguli care au afectat, în aprecierea judecătorilor constituționali, libertatea votului, egalitatea de șanse a candidaților, transparența campaniei și respectarea normelor privind finanțarea electorală. Alegerile prezidențiale au fost reluate pe 4 și 18 mai 2025 și s-au încheiat cu victoria lui Nicușor Dan.

Sandu Munteanu

Foto: partidulaur.ro, Facebook Laura Gherasim, presidency.ro