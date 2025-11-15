Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Muzeul de Artă Roman găzduiește, în perioada 15 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026, cea de-a XXI-a ediție a expoziției colective „Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”, un eveniment de tradiție care reunește artiști din întreaga țară.

La ediția din acest an participă 36 de artiști din Roman, Piatra Neamț, Bacău, Brașov, Bârlad, Vaslui, Chișinău, Ploiești și Iași, care expun 114 lucrări – de la pictură în ulei sau acrilic, la grafică, fotografie digitală și sculptură în lemn sau piatră.

Publicul este invitat să descopere viziuni artistice diverse, de la abstract și simbolic până la figurativ și realist. Temele abordate variază de la portrete, peisaje, motive sacre și profane, până la reinterpretări moderne ale relației dintre om și natură.

„Expoziția propune o întâlnire între creațiile artiștilor și public, oferind prilejul unei reflecții asupra frumuseții și sensibilității vizuale contemporane”, transmite Complexul Muzeal Național Neamț.

Evenimentul poate fi vizitat la Muzeul de Artă Roman, intrarea fiind liberă.