Cultura NeamtACTUALITATECULTURA

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

de Sofronia Gabi

Muzeul de Artă Roman găzduiește, în perioada 15 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026, cea de-a XXI-a ediție a expoziției colective „Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”, un eveniment de tradiție care reunește artiști din întreaga țară.

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la RomanLa ediția din acest an participă 36 de artiști din Roman, Piatra Neamț, Bacău, Brașov, Bârlad, Vaslui, Chișinău, Ploiești și Iași, care expun 114 lucrări – de la pictură în ulei sau acrilic, la grafică, fotografie digitală și sculptură în lemn sau piatră.Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

Publicul este invitat să descopere viziuni artistice diverse, de la abstract și simbolic până la figurativ și realist. Temele abordate variază de la portrete, peisaje, motive sacre și profane, până la reinterpretări moderne ale relației dintre om și natură.

Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie – ediția XXI, la Roman

„Expoziția propune o întâlnire între creațiile artiștilor și public, oferind prilejul unei reflecții asupra frumuseții și sensibilității vizuale contemporane”, transmite Complexul Muzeal Național Neamț.

Evenimentul poate fi vizitat la Muzeul de Artă Roman, intrarea fiind liberă.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune
Articolul următor
Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
JUSTIŢIE

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei
ACTUALITATE

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
ACTUALITATE

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune
INFRACȚIONAL

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Categorii

INFRACȚIONAL

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute

Contrabandă cu parfumuri și haine de firmă. Polițiștii au ridicat sute de articole contrafăcute
JUSTIŢIE

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei

Bacău: Cinci inspectori de trafic, acuzați că au păgubit statul cu peste 110.000 de lei
ACTUALITATE

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț

Trei copii răniți pe marcajul pietonal, în două accidente produse în județul Neamț
ACTUALITATE

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune

Ceață densă în Moldova: ANM a emis atenționare Cod Galben pentru mai multe județe din regiune
INFRACȚIONAL

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală
Infracțional Iași

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată
SOCIAL

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu
ECONOMIE

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale