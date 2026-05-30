Antonia Voroneanu, locul III la „Românii au talent” 2026. Performanță remarcabilă pentru tânăra din Neamț

de Popa Denisa

Antonia Voroneanu, tânăra din județul Neamț care a impresionat o țară întreagă prin momentele sale de contorsionism, a obținut locul al III-lea în finala „Românii au talent" 2026 și un premiu în valoare de 10.000 de euro.

Un parcurs care a emoționat publicul

Prezența Antoniei în finală a fost rezultatul unui parcurs constant și spectaculos, construit pe muncă, disciplină și determinare. Momentul prezentat în marea finală a fost apreciat atât de public, cât și de juriu, confirmând evoluția artistică a tinerei concurente.

Povestea ei de viață a contribuit la emoția transmisă pe scenă. În urmă cu doi ani, Antonia și-a pierdut tatăl,grav bolnav, un moment care i-a schimbat profund parcursul personal. De atunci, dansul a devenit pentru ea nu doar pasiune, ci și formă de exprimare și echilibru.

Sprijinul familiei și rezultate internaționale

Un rol esențial în evoluția sa îl are mama sa, care o susține permanent, îi creează costumele și o însoțește la competiții și antrenamente.

Deși practică baletul de relativ puțin timp, Antonia a reușit deja să obțină rezultate importante chiar și într-un concurs internațional, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai promițătoare tinere din domeniu.

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
