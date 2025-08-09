Antibiotice Iași a donat medicamente de primă necesitate, în valoare de aproape 250.000 lei, comunităților afectate de inundații de pe Valea Bistriței, se anunță într-un comunicat de presă. Ce medicamente sunt necesare s-a stabilit în urma consultărilor directe cu reprezentanții comunităților locale și cadrele medicale, pentru a răspunde cât mai eficient necesităților reale ale pacienților (peste 7.000 de sinistrați din localitățile Broșteni, Ostra și Stulpicani, dintr-o populație totală a zonei de 13.500 de personae).

”În vremuri în care natura ne pune la încercare, sprijinul bine direcționat poate face diferența, iar umanitatea și solidaritatea devin cele mai puternice medicamente. Ca și în alte momente în care am fost solidari cu oameni și comunități, ne-am adaptat la nevoilor reale, oferind medicilor din zonele afectate medicamente menite să susțină sănătatea celor aflați în suferință”, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași.

Medicamentele donate sunt adresate celor mai frecvente probleme de sănătate care pot apărea în urma unei situații de urgență, precum inundațiile: antibiotice, esențiale în combaterea infecțiilor bacteriene care pot apărea în contextul unei igiene deficitare și al accesului limitat la apă potabilă; antiinflamatoare, analgezice și antipiretice, utile pentru ameliorarea durerii, reducerea inflamației și scăderea febrei – simptome frecvent întâlnite în urma expunerii la frig, umezeală sau condiții de disconfort fizic; medicamente pentru afecțiuni respiratorii, indicate în tratarea simptomelor respiratorii care apar frecvent după expunerea la temperaturi scăzute și medii umede; produse antifungice și dermatologice, recomandate pentru tratarea infecțiilor cutanate, iritațiilor sau altor afecțiuni dermatologice provocate de umiditate excesivă sau dificultatea realizării unei igiene corespunzătoare; medicamente necesare pentru menținerea sub control a bolilor cronice precum hipertensiunea arterială sau dislipidemia – tratamente care trebuie continuate fără întrerupere; suplimente alimentare, pentru susținerea stării generale de sănătate în condiții care pot favoriza carențe nutriționale sau slăbirea imunității.

Produsele farmaceutice oferite de Antibiotice Iași au ajuns la cabinetul medical integrat în structura Asociației ”Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – ONG al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, de unde vor fi distribuite către medicii de familie din localitățile calamitate. (ZCH NEWS)