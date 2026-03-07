ANPIS: beneficiarii tichetelor de energie primesc sprijinul automat și în 2026

Tichetele de energie în valoare de 50 de lei, destinate plății facturilor la electricitate, vor fi acordate în continuare până la finalul anului 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că actualii beneficiari nu trebuie să depună o nouă cerere.

Instituția precizează că sprijinul se prelungește automat pentru cei deja înscriși în program. O nouă solicitare este necesară numai dacă apar schimbări privind domiciliul sau componența familiei, iar actualizarea trebuie făcută prin aplicația EPIDS.

De acest ajutor pot beneficia persoanele singure cu venituri nete lunare de până la 1.940 de lei, familiile cu un venit net de cel mult 1.784 de lei pe membru, precum și persoanele care au domiciliul în România sau care pot dovedi că locuiesc legal în țară.

Suma acordată este de 50 de lei lunar, iar banii pot fi utilizați în termen de 12 luni de la ultima încărcare. Sprijinul nu se oferă cash și nu este virat în cont bancar, ci poate fi folosit doar pentru plata facturilor, la oficiile poștale, pe baza facturii.

Pentru detalii suplimentare, ANPIS pune la dispoziție numărul de telefon 021 9309 și adresa de e-mail [email protected].

FOTO ANPIS Facebook