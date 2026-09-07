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ANPIS anunță data plăților pentru beneficiarii de asistență socială

de Sofronia Gabi

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că plățile pentru beneficiarii de asistență socială au loc în perioada 8 – 21 septembrie. „Primele plăți vor fi efectuate începând cu data de 8 septembrie 2026, când alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din data de 10 septembrie 2026”, conform ANPIS.

Persoanele cu dizabilități vor primi drepturile bănești în contul bancar la data de 14 septembrie. Cei care încasează banii prin intermediul factorilor poștali primesc sumele aferente drepturilor stabilite cu începere din data de 18 septembrie. Beneficiarii care nu vor fi găsiți acasă de lucrătorii poștali pot ridica banii, în termen de 48 de ore, de la oficiul poștal de care aparțin.

Alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC vor fi plătite în conturile bancare și prin mandat poștal în data de 21 septembrie”, se arată în același comunicat. De la aceeași dată vor fi efectuate plățile în conturile bancare și prin mandat poștal pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI), respectiv ajutorul pentru familiile cu copii și ajutorul de incluziune.

FOTO ANPIS Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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