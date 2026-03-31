ANPC, soluție pentru românii disperați: insolvența personală

Tot mai mulți români aflați în dificultate financiară pot apela la procedura insolvenței persoanelor fizice, un mecanism legal prin care datoriile pot fi restructurate sau chiar șterse, anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC (amănunte aici).

Legea nr. 151/2015 prevede trei variante: plan de rambursare pe maximum 5 ani pentru datorii mai mari de 60.750 lei, procedură simplificată pentru persoane fără venituri sau cu venituri reduse și datorii de până la 40.500 lei, dar și lichidarea de active, în cazul datoriilor mari care nu pot fi acoperite.

Pe durata procedurilor pot fi suspendate executările silite și dobânzile, iar la final o parte sau chiar totalul datoriilor poate fi șters, în funcție de situație.

ANPC precizează că lucrează și la modificarea legislației, astfel încât accesul la această procedură să fie mai ușor, inclusiv prin reducerea pragului minim de datorii și obligarea creditorilor să informeze debitorii restanți despre această posibilitate.

