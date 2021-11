Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a anunțat astăzi, 11 noiembrie, că a înființat un departament special care se ocupa cu investigarea ofertelor cu promoții de Black Friday făcute de magazine.

„Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, a declarat Claudiu Dolot, citat de G4Media.

Anunțul vine în contextul în care Altex a fost sancționată de cu amendă de 50.000 de lei pentru „operatorul promova produse ca fiind la reducere de preţ, fără a aplica reducerile din preţul de referinţă (cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus). Echipele de control ANPC au depistat peste 1.000 de produse cu abateri de preţ, afişate pe site”, notează comunicatul ANPC. În același document se precizează că reacția venită din partea celor de la Altex a fost că „ei nu pot fi corecți într-o piață în care nimeni nu e”, punctându-se că astfel de practici ar fi practicate și de alți operatori economici.

