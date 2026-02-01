ACTUALITATE

ANM: ger și vânt în Moldova până pe 4 februarie. Două coduri galbene, minime până la -20°C în nord

de Croitoru Angela

Conform ANM, în Moldova vremea va fi deosebit de rece, iar nopțile și diminețile vor aduce ger, cu minime între -20 și -10°C. În nordul Moldovei, gerul poate persista și ziua, iar maximele se vor încadra între -16 și -8°C.

Local și temporar sunt posibile ninsori slabe, iar pe alocuri se va forma ghețuș. Vântul va avea intensificări locale, cu viteze în general de 40–45 km/h, amplificând senzația de frig. Au fost emise două alerte de cod galben.

Primul până pe 1 februarie, la ora 20:00. ANM a emis atenționare Cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

În cea mai mare parte a Moldovei, temperaturile vor fi cu 7–9°C mai mici decât normalul perioadei, cu maxime între -10 și -5°C și minime între -14 și -10°C.

Al doilea, între 1 februarie, 20:00 – 2 februarie, 10:00 și  vizează gerul în Moldova, în intervalul 1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00. Minimele vor coborî între -16 și -9°C, iar în nordul Moldovei pot ajunge în jurul a -20°C.

ANM precizează că mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin avertizări nowcasting, în funcție de evoluția fenomenelor.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
