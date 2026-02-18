ANM: Două județe din nord-estul țării sub cod galben de viscol. România sub pragul de îngheț

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 18 februarie 2026, mai multe avertizări de vreme severă, valabile până joi dimineață, la ora 10:00. În Regiunea de Nord-Est avertizarea de cod galben care vizează ninsori, viscol, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului se referă la județele Vaslui – integral și trei sferturi din zona estică a județului Bacău. În intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, vremea se va menține rece, în special în Moldova, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între –6 și 0 grade.

“Minimele vor coborî sub pragul de îngheț la nivelul întregii țări, situându-se între –8 și 1 grad. În jumătatea de est va continua să ningă viscolit, cu rafale de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va atinge 70–90 km reducând vizibilitatea. Se va depune un nou strat de zăpadă, în general de 10–20 de centimetri, iar în sud-est se pot acumula cantități de apă de 10–15 l/mp și local peste 20 l/mp”, precizează meteorologii.

Miercuri, 18 februarie, până la ora 23:00, este în vigoare un cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă în jumătatea sudică a Moldovei, precum și în zona montană. În aceste zone, zăpada se va depune în medie cu 10–15 centimetri, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar, la munte, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Angela Croitoru