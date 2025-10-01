ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne ale iernii se simt deja în mai multe zone din țară, temperaturile la începutul lunii octombrie fiind mult sub normalul acestei perioade.

În intervalul 2 octombrie, ora 10.00 – 4 octombrie, ora 20.00, „vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h”, menționează comunicatul ANM.

În județul Neamț, s-a văzut chiar de la finalul lui septembrie că, în zonele de munte, iarna se face resimțită. Imaginile de la cabana Dochia spun totul.