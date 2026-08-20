ANM a prelungit avertizările de caniculă! Temperaturi de până la 37 de grade în Moldova, nopți tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit codurile portocalii și galbene de caniculă pentru aproape întreg teritoriul țării. În Regiunea de Nord-Est (Moldova) vor fi temperaturi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, disconfort termic și nopți tropicale.

„Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și în nordul Olteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală”, arată comunicatul ANM.

Situația în județele Neamț, Iași, Botoșani și Suceava se va înrăutăți începând de vineri, 21 august. Începând de la ora 10.00 intră în vigoare cod portocaliu de „temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală”. Comunicatul ANM precizează că „vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…25 de grade”.