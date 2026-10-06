Aniversare la Bacău – 618 ani de la prima atestare documentară

Este sărbătoare astăzi, 6 octombrie la Bacău unde se celebrează 618 ani de istorie și continuitate marcând mai bine de șase secole de la prima sa atestare documentară oficială, anunță Mesagerul de Bacău.

Pe 6 octombrie 1408, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, emitea hrisovul care consfințea importanța strategică și comercială a vechiului târg de vamă, punând temelia unei comunități puternice în inima Moldovei.

Evoluția demografică și industrială a Bacăului a cunoscut un ritm accelerat începând cu secolul al XIX-lea, când localitatea a trecut de la puțin peste 1.000 de locuitori în anul 1821 la o creștere constantă. Această explozie urbană a fost propulsată de fenomenul imigrației evreiești, dar și de exodul rural din perioada 1859-1899, atras de industrializarea rapidă a zonei.

Printre pilonii economici care au transformat comunitatea se numără Fabrica de bere construită în 1867, Fabrica de cărămidă din 1870 și emblematica Fabrică de hârtie „Letea”, înființată în 1881.

Orașul a avut și o uriașă însemnătate strategică pe harta țării. În timpul Primului Război Mondial, aici a funcționat comandamentul Armatei a II-a Române, cantonat în Casa Anania de pe strada George Bacovia. Ulterior, în perioada interbelică, ritmul modernizării a plasat localitatea pe un loc fruntaș, devenind al doilea oraș asfaltat din Vechiul Regat, imediat după Capitală.

Bacăul a fost declarat municipiu pe 17 februarie 1968.

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Z.C.