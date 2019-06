Primăria Piatra Neamţ anunţă atracţiile ediţiei din acest an a manifestării Piatra Fest (zilele oraşului, cum erau cunoscute cu ceva ani în urmă), care va avea loc, în perioada 28-30 iunie, la Curtea Domnească.

Organizatorii precizează că va fi o ediție specială, care va debuta vineri, 28 iunie, cu “Seara Adrian Rugină”. În programul respectivei seri sunt concerte Lotus, Tribute Queen (Italia) şi Cargo. Sâmbătă, 29 iunie, vor urca pe scena de la Curtea Domnească Mihail, Machanache&The Putreds şi Vama. Duminică, 30 iunie, vor concerta Los Anonimos, The Motans şi Andra.

“Zilele Orașului Piatra-Neamț reprezintă cea mai importantă sărbătoare a orașului nostru și, din acest motiv, an de an, pregătim evenimente, care să satisfacă cele mai exigente gusturi. Ediția din acest an va fi una cu totul specială cu foarte multe surprize. Curtea Domnească, cel mai important obiectiv al orașului, va fi și în acest an locul în care se vor desfășura spectacole gândite să atragă mii de pietreni și turiști de toate vârstele”, a declarat primarul Dragoş Chitic.

În perioada 25-30 iunie, în Parcul Central si la Curtea Domnească, se va desfășura şi Piatra Food Fest, ediția a II-a. Vor participa 16 rulote, care vor prepara mâncăruri din bucătăria franceză, americană, mediteraneană, spaniolă, mexicană, sârbească și românească. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Neamț. (M.C.)