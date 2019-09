Actualizare: Cele două ambulanțe distruse în incendiul din această dimineață au fost înlocuite cu două trimise de la Piatra Neamț. Autospecialele sunt de tip B2, cu asistent medical și rămân pentru urgențele de la substația Târgu Neamț cât timp va fi nevoie. Ambulanța care a ars în totalitate era din anul 2014, iar cea distrusă de temperatură și flăcări este una din cele 8 noi primite în luna decembrie 2018 de Serviciul de Ambulanță Județean Neamț. La substația de la Târgu Neamț au fost repartizate, atunci, două din mașinile noi. Acum, după primele estimări, există șansa ca cea distrusă să poată fi reparată: „Toate ambulanțele noastre sunt asigurate CASCO și spun asta în ideea că în țară nu este peste tot această situație. Din primele evaluări, sperăm să putem repara autospeciala care a fost afectată de cea care a ars toată. Mașina de la care ar fi pornit incendiul se întorsese în stație de la o urgență, cu ceva timp înainte. Suntem toată comisia aici, la Târgu Neamț și analizăm situația, avem imagini de pe camerele de luat vederi, când vom ajunge la o concluzie, o vom face publică. Între timp, sper să reparăm autospeciala și vom discuta acest aspect cu asigurătorul. Am reorganizat imediat activitatea și am adus, deja, două autospeciale de la stația centrală din Piatra Neamț. Ambulanțele sunt de tip B2, dotate pentru echipaj cu asistent medical, fiindcă nu avem medic la Târgu Neamț. Am luat toate măsurile pentru ca urgențele în zonă să nu aibă de suferit și să răspundem solicitărilor”, ne-a declarat dr. Dorice Albu, managerul SAJ Neamț.

Ambulanța care ar putea fi reparată este marca Renault Master, din lotul celor 8 noi primite la finele anului trecut, în Neamț. Sunt parte din programul de dotare cu autospeciale noi a serviciilor de ambulanță din toată țara, finanțat cu fonduri europene și derulat prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Încă de la început, au existat nemulțumiri ale asistenților medicali de ambulanțe din țară, care au constatat o serie întreagă de probleme la aceste noi mașini. La nici o lună după ce au fost date în funcțiune, două dintre autospecialele noi de la SAJ Neamț au avut nevoie de intervenția firmei care asigură service-ul https://zch.ro/probleme-la-ambulantele-noi/.

****Știre inițială****

Mai multe anchete au fost declanșate după incendiul din această dimineață, 4 septembrie, de la substația de ambulanță din Târgu Neamț https://zch.ro/dezastru-ambulante-arse-la-targu-neamt/. Una internă a fost declanșată chiar de conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Neamț: „Am declanșat o anchetă, urmează să aflăm și cauza incendiului. Colegii de la substația Târgu Neamț n-au avut cum interveni, în flăcări. Așteptăm rezultatul anchetei, astea sunt informațiile, în acest moment”, a declarat dr. Dorice Albu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț. Incendiul a pornit de la o autospecială, care a ars în totalitate, încă una a fost distrusă de flăcări și temperatură, iar la a treia a ars o roată.

Pompierii încă nu au stabilit cauza care a dus la izbucnirea incendiului. În paralel, poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere. Dar, mai întâi, se așteaptă un răspuns la întrebarea ce anume a declanșat dezastrul. (C.I.)