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Anchetă după moartea unui îngrijitor de animale la Bicaz-Chei

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 49 de ani, care lucra la o stână din satul Gherman, a fost găsit mort duminică dimineață, într-un ocol de oi din comuna Bicaz-Chei. Un localnic a sunat la 112 în jurul orei 9:19.

Anchetă după moartea unui îngrijitor de animale la Bicaz-Chei

Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul. Trupul bărbatului a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie stabilită cauza morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care a murit bărbatul.

Foto ilustrativă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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