Anchetă după moartea unui îngrijitor de animale la Bicaz-Chei

Un bărbat de 49 de ani, care lucra la o stână din satul Gherman, a fost găsit mort duminică dimineață, într-un ocol de oi din comuna Bicaz-Chei. Un localnic a sunat la 112 în jurul orei 9:19.

Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul. Trupul bărbatului a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie stabilită cauza morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care a murit bărbatul.

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