Analize medicale care pot fi decontate indiferent de statutul de asigurat

de Sofronia Gabi

Orice persoană, indiferent dacă este asigurată sau nu, poate efectua anual anumite analize pentru monitorizarea stării de sănătate. Cine poate beneficia de analize decontate de stat și în ce condiții, precum și de câte ori pe an, sunt informațiile cuprinse în Ghidul asiguratului 2026 publicat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Conform documentului, minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani beneficiază de evaluări medicale periodice de la ieșirea din maternitate, atât la medicul de familie, cât și prin vizite la domiciliu. Analizele decontate de stat urmăresc depistarea anemiei și a rahitismului, precum și identificarea sindromului metabolic la cei cu indice de masă corporală crescut sau cu antecedente în familie de hipercolesterolemie. De la 4 ani și până la vârsta majoratului, anual, beneficiază de un consult medical preventiv gratuit.

Analize medicale care pot fi decontate indiferent de statutul de asiguratÎn ce privește adulții, chiar și cei neasigurați, cu vârsta până la 39 de ani, și aceștia beneficiază de un consult preventiv gratuit anual. După 40 de ani, în lipsa bolilor cronice sau a unor simptome, orice persoană are dreptul la un pachet de prevenție cu trei consultații. Cei cu vârsta între 40 și 60 de ani, în evidență cu cel puțin o boală cronică, au la dispoziție două consultații pentru identificarea altor potențiale afecțiuni. Consultațiile vizează depistarea riscului cardiovascular (tensiune arterială, colesterol, glicemie), riscul oncologic, riscul de boală cronică de rinichi, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii ori riscul de melanom malign.

Analize medicale care pot fi decontate indiferent de statutul de asiguratPersoanele peste 60 de ani beneficiază de un pachet anual de prevenție care include în plus identificarea riscului de osteoporoză, incontinență urinară sau demență. Serviciile și analizele pot fi efectuate în baza biletului de trimitere de la medicul de familie iar costurile sunt suportate din bugetul asigurărilor de sănătate. Ghidul asiguratului (pdf):

CNAS GHIDUL ASIGURATULUI

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Bacău. Centenar Radu Rosetti
ISU Neamț, „Oameni cu care ne mândrim”: trei salvatori distinși în 2025, intervenții decisive la incendii, accidente și urgențe medicale

