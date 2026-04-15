ANAF – lucrări de mentenanță la sistemele informatice

Sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu va funcționa sau va funcționa cu intermitență, pe 15 aprilie, cu începere de la ora 22:00, până la ora 01:00. În acest timp agenții economici trebuie să știe că vor fi afectate serviciile Ro e-Factura, Ro e-Transport, RO e-TVA și Case de marcat.

„În data de 15.04.2026, între orele 22:00 – 01:00, sunt planificate lucrări de mentenanță la sistemele informatice. Vor fi afectate serviciile Ro e-Factura, Ro e-Transport, RO e-TVA și Case de marcat care vor funcționa cu intermitențe. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și vă mulțumim pentru înțelegere”, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală. (G. S.)