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ANAF anunță Operațiunea FOCUS – amplă acțiune de verificare fiscală a caselor de schimb valutar

de Sofronia Gabi

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Antifraudă, anunță o amplă acțiune de verificare a caselor de schimb valutar. Controalele vor avea loc în perioada următoare și se desfășoară simultan la 180 de obiective din țară și municipiul București. „Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de control desfășurată simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară. Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu”, conform ANAF.

În cadrul Operațiunii FOCUS, inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere:

– fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;

– respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

– concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;

– respectarea obligațiilor declarative și de plată;

– respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.

Rezultatele obținute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor și a aplicării unei abordări unitare la nivel național. „Prin Operațiunea F.O.C.U.S., DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoare”, mai arată sursa citată.

În situațiile în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate. Rezultatele finale vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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