ANAF anunță controale țintite pe domenii de activitate și verificări simultane la firme și persoane fizice

ANAF își propune să transparentizeze activitatea de control și să își concentreze verificările asupra contribuabililor aflați „în josul listei” din punct de vedere al taxelor plătite în raport cu concurenții din același domeniu, a declarat Adrian Nicușor Nica, președintele instituției, în cadrul celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe PwC România.

Potrivit acestuia, Fiscul va anunța în avans direcțiile de control pe domenii de activitate, iar în cazul în care contribuabilii își corectează comportamentul fiscal, instituția nu va mai consuma resurse pentru noi controale. În schimb, pentru cei care rămân în zona de risc, ANAF are în vedere verificări simultane atât asupra persoanei juridice, cât și asupra persoanei fizice din spatele afacerii.

Președintele ANAF a precizat că instituția urmărește o abordare nouă, prin corelarea societății comerciale cu persoana fizică asociată acesteia. Declarațiile au fost făcute în contextul prezentării direcțiilor actuale de control fiscal.

Un exemplu oferit a fost sectorul HoReCa, unde ANAF a derulat controale în 2025 și unde, potrivit datelor prezentate, s-a înregistrat o creștere de 27% a conformării voluntare pe segmentul saloanelor de evenimente. Alte domenii vizate în prezent sunt transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet.

ANAF a anunțat că va acorda o atenție specială și firmelor aflate în insolvență sau în concordat preventiv, în condițiile în care aceste proceduri sunt folosite, în unele cazuri, pentru evitarea plății obligațiilor fiscale.

Pentru fiecare sector, instituția lucrează la metodologii specifice de control, iar reorganizarea structurilor de inspecție pe domenii de activitate este parte a reformei instituționale aflate în curs.

Totodată, ANAF pregătește introducerea unor indicatori de performanță care să măsoare eficiența și costul controalelor fiscale. Potrivit conducerii instituției, acești indicatori vor fi publici și vor fi afișați pe pagina de internet a ANAF.

Conform declarațiilor făcute la conferința organizată de PwC România, trecerea la controale tematice, anunțate public și desfășurate pe domenii de activitate, ar urma să reducă abuzurile și interpretările eronate în actele de control. (M.N.)