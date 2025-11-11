ANAF anunță controale la organizatorii de evenimente. Fiscul punctează că nu sunt vizați și participanții

Societățile comerciale organizatoare de evenimente sunt vizate de o acțiune de control anunțată de Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel de verificări au mai avut loc și vizează societățile care nu declară transparent veniturile generate. „Campania de prevenție a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul contribuabililor care desfășoară activități de organizare de evenimente. În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie – decembrie 2025, un număr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect și transparent veniturile și obligațiile fiscale. Apreciem pe această cale contribuabilii care au înțeles să se conformeze voluntar prevederilor legale”, conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Sursa citată mai arată că, în perioada iunie – septembrie, sumele declarate la bugetul de stat au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. Taxa pe valoare adăugată declarată a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent. Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative este monitorizată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, fiind valorificate informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, dar și informațiile disponibile din surse publice.

Analizele astfel realizate au evidențiat discrepanțe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente și veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri. „În contextul celor de mai sus, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizați peste 80 de contribuabili, care nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale”, anunță Fiscul. Verificările vor viza emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate precum și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

ANAF a ținut să precizeze că acțiunile de verificare nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanții acestora, iar controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor.