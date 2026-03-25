ANAF a lansat platforma ”eLicitații”, pentru vânzarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Marți, 24 martie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) împreună cu Ministerul Finanțelor, au anunțat lansarea platformei digitale ”eLicitațiiANAF”, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație. Magazinul online, modernizat, va fi disponibil curioșilor și celor care chiar își doresc să facă astfel de achiziții, direct de la statul român, din data de 30 martie 2026.

Platforma ”eLicitațiiANAF”

Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.).

”Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale, în sensul posibilității participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite și al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către A.N.A.F., prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri, accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient”, a declarat Adrian Nica, președintele A.N.A.F.

Platforma va putea fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro., din ultima zi a lunii martie. Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar și fără a deține un cont S.P.V., însă pentru participarea la licitație este necesară deschiderea unui cont în S.P.V..

Platforma eLicitațiiANAF este structurată în două secțiuni principale:

Secțiunea ”Publicitate bunuri” – unde bunurile sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile, în scopul informării publicului și al asigurării unei vizibilități extinse. Iar, cei interesate pot consulta informațiile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări. Prin intermediul platformei se valorifică atât bunuri mobile, cât și imobile.

”Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezența funcționarilor publici desemnați, cu atribuții în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitație”, precizează ANAF.

Secțiunea "Licitație bunuri" – unde, la expirarea perioadei de publicitate, bunurile sunt automat trecute în secțiunea de licitație.

Licitația se desfășoară în format online pe o perioadă de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte.

Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară. La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, în conformitate cu prevederilor legale. În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate”, explică ANAF.

Potrivit Agenției, în termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitației, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui celor care nu au fost declarați adjudecatari sau celor înscriși la licitații, ulterior anulate.

Modalitățile de plată

Pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma eLicitatiiANAF pune la dispoziție mai multe modalități de plată:

Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare.

Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

Mandat poștal – data poștei este considerată momentul plății; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Din punct de vedere juridic, bunurile scoase la licitație pot fi încadrate în două categorii principale: bunuri sechestrate și bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forțată, în condițiile legii.

Angela Croitoru