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În perioada 17 − 30 noiembrie 2026, artista plastică Narcisa Stejeran își expune lucrările la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț, în cadrul expoziției intitulate „Amprentă de octombrie”, potrivit unui comunicat al Complexului Muzeal Național Neamț.

Despre conceptul expozițional, artista spune că pentru ea, „toamna nu este doar un simplu subiect de studiu sau un pretext pentru a amesteca culori calde pe paletă”, ci reprezintă propriul ei început. „Fiind născută în acest anotimp, în 10.10, port în codul meu interior lumina lui caldă, melancolia aerului rece la amiază și misterul transformării naturii. Toamna este ecranul pe care se proiectează cele mai adânci stări ale mele, iar această expoziție este, în esență, o confesiune vizuală profund personală”.

Lucrările, în cea mai mare parte, sunt realizate prin tehnica acrilicului și urmează „calea abstractului”, deoarece doamna Stejeran a dorit să reproducă exact realitatea, cu scopul de a „traduce” ceea ce simte.

„În spatele fiecărei pânze abstracte se ascunde o trăire interioară plină de secrete, unde straturile succesive de acrilic devin metafora perfectă pentru memorie. Fiecare gest făcut cu cuțitul de paletă îngroapă un sentiment și scoate la suprafață o enigmă, sub formă de texturi dense, geometrii pierdute în ceață și inserții de cupru sau aur”.

Cu toate acestea, câteva tablouri sunt de natură statică clasică, prin care sunt capturate texturi organice, forme definite și „greutatea pământească a toamnei”. Acestea „reprezintă materia pură, înainte de a fi descompusă de filtrul emoției și al timpului”.

Doamna Stejeran invită publicul să simtă, să descifreze straturile fiecărui tablou, pendulând „între rigoarea formei clasice și libertatea absolută a abstractului”, și să descopere „ce se ascunde sub prima impresie − acolo unde toamna mea devine intimă, mistică și, sper, reflectarea unei părți din propriul vostru suflet”.

Artista plastică este născută la Brăila, în 10 octombrie 1964, a studiat la Institutul de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și la Facultatea de Arte Plastice din Galați. De asemenea, dumneaei este membră a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) din România – filiala Neamț și a participat la nenumărate expoziții colective de pictură.