Ample percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA – prejudiciul este de ordinul milioanelor de lei

Peste 30 de descinderi imobiliare au loc în mai multe locații din țară într-o cauză cu suspiciuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu. Pe 24 martie inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală, împreună cu lucrători de poliție au pus în executare 32 de mandate de percheziție imobiliară. Sunt vizați operatori economicii care desfășoară activități în domeniile producției și distribuției de energie electrică, dar și al comerțului cu ridicata de mărfuri (intermedieri de bunuri).

„Operațiunea se desfășoară în 32 locații, sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caras Severin și Constanța. Constatările inspectorilor DGAF din cadrul ANAF arată că, în perioada 2020 – 2024, societățile comerciale vizate au participat la crearea unui lanț tranzacțional prin utilizarea mai multor societăți intermediare, cu comportament fiscal neadecvat, ce au avut ca rol creșterea artificială a prețurilor pentru produse de tip medical (dezinfectanți biocizi și măști) de peste 10 ori mai mari față de prețul normal, pornind de la producător până la beneficiar (consumator final), la nivelul căruia se organizau licitații pentru achiziționarea acestor produse”, anunță ANAF.

La aceste licitații se înscriau de obicei societățile în cauză, acestea fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior societățile cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale”. Ulterior sau imediat după finalizarea tranzacțiilor persoanele implicate treceau societățile în insolvență/inactivare, le înstrăinau prin vânzarea părților sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane care desfășoară activități din aceasta sferă.

Finanțiștii au constatat că tranzacțiile au avut drept scop crearea aparenței existenței succesiunii operațiunilor comerciale cu scopul obținerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar și prin exercitarea dreptului de deducere a tva, concretizat pe lanț, la nivelul unei societăți inclusiv prin solicitarea rambursării și încasării tva-ului de la bugetul de stat.

„Având în vedere diferența de preț foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obținute de la beneficiar, cu scopul vădit de a nu achita tv și impozit pe profit, dar și de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursări de TVA, societățile implicate au înregistrat cheltuieli fictive, procedând totodată la simularea unor livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacțiile cu parteneri intracomunitari, cu consecința producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei”, mai arată sursa citată.

Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacțiilor depășește 30.000.000 lei, sume plătite de beneficiari cu consecința plăților/ieșirilor de numerar din patrimoniul și în detrimentul acestora, către societățile implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical și cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societății de membrii grupării în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat.