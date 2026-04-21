Amenzi de peste 130 000 lei după controalele „Safety Cash” înainte de Paște

Polițiștii din Neamț au aplicat zeci de sancțiuni și au descoperit mai multe nereguli în urma controalelor desfășurate înainte de sărbătorile pascale, în cadrul planului de acțiune „Safety Cash 2026”.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, acțiunile au avut loc în perioada 18 martie – 10 aprilie și au vizat prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, în special la unitățile unde sunt manipulate sau depozitate valori monetare.

În total, au fost verificate 146 de unități economice din județ, printre care supermarketuri, stații de carburanți, casierii colectoare și alte spații de depozitare. În cazul locațiilor care aveau pază fizică, polițiștii nu au constatat probleme, agenții fiind calificați, echipați corespunzător și respectând procedurile.

De asemenea, sistemele electronice de securitate, alarme și supraveghere, funcționau corespunzător în unitățile unde acestea erau instalate, iar seifurile pentru depozitarea banilor erau amplasate conform normelor legale.

Cu toate acestea, controalele au scos la iveală și nereguli importante.

„Au fost identificate și obiective pentru care nu era întocmită analiza de risc la securitate fizică de către un evaluator autorizat, care nu aveau implementate toate măsurile stabilite în rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor, sau nu aveau implementate cerințele minimale de securitate prevăzute pentru categoria de obiectiv verificat. Au fost identificate supermarketuri, cu suprafața mai mare de 500 m.p., care nu au constituit serviciul de pază umană pe timpul programului de lucru, societățile, fiind sancționate în acest sens pentru nerespectarea cerințelor minimale de securitate. În cadrul acțiunii s-a avut în vedere și verificarea modului de efectuare a transportului la un operator de servicii poștale, fiind aplicate sancțiuni contravenționale pentru lipsa analizei de risc la securitate fizică, neimplementarea sarcinilor trasate de către evaluatorul autorizat de risc autorizat în analizele de risc la securitate fizică, neimplementarea cerințelor minimale de securitate prevăzute pentru unitățile poștale și pentru efectuarea transportului fără a deține plan de pază al transportului de valori avizat de către organele de poliție competente”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 46 de amenzi, în valoare totală de 131 900 de lei, dar și 152 de avertismente. Totodată, au fost stabilite măsuri clare pentru remedierea deficiențelor constatate.