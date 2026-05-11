FOTO. Amenzi de peste 11.000 de lei și zeci de controale. Acțiuni ale polițiștilor în ultimele 48 de ore

de Popa Denisa

Polițiștii din județ au avut un sfârșit de săptămână intens, intervenind la zeci de evenimente și desfășurând mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, siguranța rutieră și combaterea ilegalităților din domeniul transportului de material lemnos.

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au intervenit la 79 de evenimente, dintre care 66 au fost sesizate prin apeluri la 112. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 479 de sancțiuni contravenționale, iar 253 dintre acestea au fost avertismente scrise.

Pe linie rutieră, polițiștii au constatat 6 infracțiuni la regimul circulației, au reținut 20 de permise de conducere și au retras 14 certificate de înmatriculare.

De asemenea, în cazurile de violență domestică semnalate, au fost emise două ordine de protecție provizorii.

Una dintre acțiuni a avut loc pe 9 mai, în intervalul 04:00 – 10:00, în zona Secției de Poliție Rurală Sagna, unde polițiștii au verificat legalitatea transportului de material lemnos și respectarea regulilor de circulație.

Au fost controlate 40 de autoturisme și efectuate 20 de testări alcoolscopice, fără a fi identificate infracțiuni.

„Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale la Legea 171 din 2010, în valoare de 1.000 lei, fiind confiscată cantitatea de un metro cub material lemnos, în valoare de 720 lei. Totodată, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale la OUG 195 din 2002, în valoare de totală de 2.430 lei, fiind reținute 2 permise de conducere și o sancțiune HG 984 din 2005, în valoare de 600 lei”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Seara, între orele 20:00 și 24:00, la nivelul Secției de Poliție Rurală Borlești, a fost organizată o acțiune cu efective mărite, cu participarea mai multor structuri operative din cadrul IPJ Neamț.

Scopul principal a fost prevenirea infracțiunilor cu violență, verificarea respectării legislației rutiere și controlul modului de asigurare cu sisteme de securitate.
Potrivit IPJ Neamț: „au fost constatate un număr total de 33 sancțiuni contravenționale, în valoare de 11.907 lei, 17 pentru abateri la regimul circulației rutiere, 7 la Legea 61 din 1991, 7 la HG 301 din 2012 și câte o sancțiune la OUG 97 din 2005 și OUG 28 din 1999, fiind reținut și u certificate de înmatriculare. Au fost efectuate verificări la 8 localuri de alimentație publică, 34 de conducători auto fiind testați în privința consumului de alcool”.

Foto: IPJ Neamț

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
