Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț a trimis instanței un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat la începutul lunii august 2025, într-un dosar ce vizează portul și folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Potrivit datelor strânse de anchetatori, în seara de sâmbătă, 26 iulie 2025, în jurul orei 23:30, un bărbat a pătruns într-o cafenea din Târgu Neamț, având asupra sa un cuțit. Înainte de acest incident, el ar fi folosit un cuțit pentru a tăia anvelopele unui autoturism parcat în apropiere.

Odată intrat în local, bărbatul ar fi scos cuțitul la vedere și ar fi adresat amenințări, încercând astfel să intimideze persoanele prezente și să-l constrângă pe administrator să nu pună la dispoziția autorităților imaginile surprinse de camerele de supraveghere, în cazul unei eventuale solicitări oficiale.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut în totalitate faptele.

În urma unui acord, acesta a acceptat aplicarea unei amenzi penale în valoare totală de 144.000 de lei. Neplata amenzii va duce la transformarea zilelor-amendă în zile de închisoare.

Totodată, instanța a dispus interdicția ca inculpatul să comunice sau să se apropie de o anumită persoană indicată de organele judiciare, pentru o perioadă de doi ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Într-un dosar separat, se desfășoară în continuare cercetări pentru fapte de distrugere și influențarea declarațiilor.

Cazul a fost înaintat Judecătoriei Târgu Neamț pentru confirmarea acordului, conform procedurilor legale, însă deocamdată hotărârea nu este definitivă.

Denisa POPA