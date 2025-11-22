Amendat cu 2.000 de lei pentru trufe de 10.500 de lei. Omul a rămas și fără delicatese!

Un sucevean care transporta trufe negre a avut ghinionul să fie oprit pentru control în Roman, județul Neamț. La verificarea autoturismului, polițiștii romașcani au descoperit că, față de documentele de însoțire, cantitatea de delicatese de pădure era depășită cu 3,5 kg.

„La data de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au oprit pentru control, în orașul Roman, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă 39 de ani din județul Suceava.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, polițiștii au descoperit cantitatea de 3,5 kg de trufe negre, în plus față de cantitatea specificată în avizul de însoțire a mărfii.

Polițiștii au confiscat cantitatea de trufe și au predat-o lucrătorilor din cadrul Ocolului Silvic Roman.

Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, conform prevederilor Legii nr. 171 din anul 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu amendă în cuantum, de 2.000 de lei”, a transmis IPJ Neamț într-un comunicat de presă.

În funcție de calitatea lor, trufele negre pot fi comercializate la prețuri cuprinse între 600 de lei/kg și 600 de euro/kg, ceea ce înseamnă că suceveanul putea obține între 2.100 și 10.500 de lei pe trufele ce i-au fost confiscate.

Angela Croitoru

Foto: IPJ Neamț