„Amendamentul Fritz”, validat de CCR. Ce efecte ar putea avea în Neamț, în cazul primarului din Crăcăoani

Curtea Constituțională a României a declarat constituțional, cu majoritate de voturi, așa-numitul „Amendament Fritz”, introdus de PSD. Prevederea stabilește că demnitarii și aleșii locali față de care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, inclusiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi, își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Legea nu produce efecte imediat, fiind necesară promulgarea de către președintele Nicușor Dan. Șeful statului poate solicita reexaminarea legii în Parlament, însă, dacă aceasta va fi adoptată din nou în aceeași formă, promulgarea devine obligatorie.

Decizia CCR este discutată intens în contextul situației primarului Timișoarei, Dominic Fritz, lider al USR, însă prevederea poate avea consecințe și în alte comunități din țară, inclusiv în județul Neamț.

Un caz cunoscut este cel al primarului comunei Crăcăoani, Alexandrina Răclariu, pentru care Agenția Națională de Integritate a constatat, în trecut, o situație de conflict de interese. Potrivit informațiilor făcute publice la acel moment, edilul a emis o dispoziție prin care și-a numit fiul în funcția de administrator public al comunei.

Într-o asemenea situație, elementul esențial va fi caracterul definitiv al constatării de conflict de interese. Dacă actul ANI a rămas definitiv prin necontestare sau după epuizarea căilor de atac în instanță, prevederile noii legi ar putea deveni aplicabile și în acest caz, după intrarea sa în vigoare.

Textul adoptat stabilește pierderea mandatului în 30 de zile pentru aleșii locali vizați de constatări definitive, însă modul concret în care legea va fi pusă în aplicare și lista persoanelor afectate urmează să fie clarificate după publicarea actului normativ și, eventual, prin deciziile autorităților competente.

Decizia CCR a reaprins disputa privind aplicarea retroactivă a legii. Dominic Fritz a anunțat că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului, susținând că noua regulă introduce o sancțiune pentru o situație petrecută înainte ca legea să intre în vigoare.

Z.C.