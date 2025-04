Cadrele medicale sunt libere de Ziua Mondială a Sănătății, astfel că pe 7 aprilie Policlinica Piatra Neamț – Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț nu are program cu publicul și va fi închis. Informația a fost furnizată de managerul SJU Piatra Neamț. Dr. Cristina Atănăsoaie-Iacob a declarat că nu sunt programate consultații în ambulatoriul la începutul săptămânii viitoare, iar policlinica nu are program cu publicul luni, 7 aprilie. Totuși, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț funcționează normal, unitatea având program non stop.

Nu toată lumea din sistemul medical și-a luat liber pe 7 aprilie, astfel că la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate activitatea nu va fi întreruptă și se va respecta programul unei zile obișnuite de lucru. „La Casa de Asigurări de Sănătate Neamț este program normal de lucru. Chiar dacă personalul are dreptul la o zi liberă, prin contractul colectiv de muncă, aceasta poate fi efectuată oricând pe parcursul anului, astfel că de Ziua Mondială a Sănătății nu este nici o modificare de program la noi. Nici alte instituții nu au anunțat schimbări de program pentru ziua de luni, 7 aprilie”, a precizat Nadia Harpa, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț.

Nu este anunțată vreo schimbare de program nici la Direcția de Sănătate Publică Neamț. Pentru a marca Ziua Mondială a Sănătății, Compartimentul de Evaluare și Promovarea Sănătății din cadrul DSP Neamț, în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară FEG Education Piatra Neamț, organizează pe 7 aprilie o activitate de promovare a vieții sănătoase. Sub sloganul „Sănătatea pentru toți”, acțiunea are loc la parterul corpului A al Bibliotecii Județene Neamț, în intervalul orar 11:00 – 13:00. Vor fi abordate diverse teme ale stilului de viață sănătos, vaccinare, screening și prevenție. În cadrul acestei activități cei care doresc vor beneficia de măsurarea tensiunii arteriale în mod gratuit.

