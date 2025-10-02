SANATATEACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Alt scandal în sănătatea nemțeană: conducerea DSP demisă de ministrul Rogobete

de Sofronia Gabi

Alt scandal în sănătatea nemțeană: conducerea DSP demisă de ministrul RogobeteMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică Neamț. Conform postării recente de pe Facebook, ministrul și-a motivat decizia prin faptul că instituția nemțeană a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și ar fi impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie. Explicația a fost catalogată de ministrul Rogobete a fi una „de noaptea minții” – cum că până la finalizarea lucrărilor s-ar da în folosință o clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț.

Inconștiența administrativă, nepăsarea și lipsa de suport pentru dezvoltarea sistemului de sănătate nu vor fi tolerate în mandatul meu!

Astăzi am fost informat că Direcția de Sănătate Publică Neamț a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț și, mai mult, a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie.

Explicația? Una „de noaptea minții”: faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie dată în folosință o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț.

Nu există justificare! Nu există replică!

Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart. Mâine la prima orǎ voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!

Pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice. Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creștem capacitatea de răspuns a sistemului medical și să oferim pacienților siguranță, tratament și speranță.

În mandatul meu, interesul pacienților și protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private”, a postat pe Facebook ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Program militar pe bază de voluntariat pentru tinerii până la 35 de ani – proiectul a fost adoptat de Guvern

