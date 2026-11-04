Alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului se achită în avans luna aceasta
SOCIALACTUALITATE

Alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului se achită în avans luna aceasta

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Parte din beneficiile de asistență socială vor fi achitate mai devreme în luna noiembrie. Pentru că data obișnuită de plată, 8 noiembrie, este într-o zi nelucrătoare, alocațiile pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție se achită vineri, 6 noiembrie. „Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua, în luna noiembrie 2026, plata în avans a unor beneficii de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna octombrie 2026, întrucât data de 8 noiembrie 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare.

Alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului se achită în avans luna aceasta

Astfel, vineri, 6 noiembrie 2026, vor fi virate în conturile bancare drepturile aferente alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție”, anunță ANPIS. În cazul celor care primesc drepturile bănești prin  mandat poștal pentru, banii intră în cont la începutul lunii viitoare, luni, 10 noiembrie.

Pentru persoanele cu dizabilități, plata drepturilor în cont bancar se face pe 13 noiembrie, deoarece data obișnuită, 14, este într-o zi nelucrătoare. Plățile prin mandat poștal pentru aceste drepturi vor începe din data de 18 noiembrie. „Pentru celelalte beneficii de asistență socială, plățile se vor efectua conform calendarului obișnuit, începând cu data de 20 noiembrie 2026, în funcție de tipul beneficiului și de modalitatea de plată (cont bancar sau mandat poștal). Acestea includ alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familia cu copii (VMI) și ajutorul de incluziune (VMI)”, mai arată sursa citată.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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