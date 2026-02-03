SOCIALACTUALITATE

Alocațiile, indemnizația și stimulentul de inserție vin mai devreme în februarie

de Sofronia Gabi

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că beneficiarii vor primi banii mai devreme luna aceasta. Este vorba de cei care primesc alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie. Pentru toate aceste drepturi banii vin în avans.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2025 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică. Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție”, conform ANPIS.

În cazul persoanelor care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie.

