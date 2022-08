După ce a fost lăsat fără cea mai mare parte din atribuții și a intrat clar în dizgrația primarului Andrei Carabelea, Alin Lehăduș se vede în postura de a prelua cea mai mare parte a atribuțiilor acestuia. Surprinzător, primarul Carabelea va pleca din țară tocmai în India ( și va lăsa pixul în mâna lui Lehăduș. Am folosit cuvântul surprinzător deoarece în perioada următoare în oraș se vor extinde lucrările la diverse investiții, începe anul școlar cu problemele inerente, nu numai de trafic ( ar fi interesant de văzut în câte școli există din banii primăriei, nu al părinților markere, burete, hârtie de scris, toner în imprimante etc), începe noul program de transport în comun, gestionat doar de Troleibuzul, fprp firme private, etc.

Cu ceva timp în urmă a fost desemnat prin hotărâre a Consiliului Local să preia atribuțiile primarului în caz de absență a acestuia și la ultima ședință desfășurată proiectul prin care Marius Irimia să devină locțiitor a fost retras pe motiv de număr de voturi necesare pentru a trece.

Este evident că în cele două săptămâni va exista o agitație mult mai mare în biroul viceprimarului, care acum va avea acces direct la toate documentele instituției, ceea ce va ușura mult munca consilierului său personal, care va putea în acest fel să-și pună la dispoziție toate competențele în realizarea analizelor pe termen scurt, mediu și lung.

În comunicatul primăriei se precizează că ”la invitația Excelenței Sale, domnul Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România, primarul Andrei Carabelea va participa în perioada 5 – 14 septembrie la evenimentul organizat de Consiliul Indian pentru Relații Culturale (ICCR) și Gen Next Democracy Network, în New Delhi, India”.

Țările participante la această ediție a programului sunt Austria, Costa Rica, Grecia, Coreea de Sud, România și Australia, iar vizita va include mai multe sesiuni și conferințe despre parcursul democratic de până acum al Indiei, cultura și civilizația indiană, dar și aniversarea a 75 de ani de independență a Indiei.

În ce măsură vizita va folosi și orașului Piatra Neamț vom afla probabil în timp, la fel ca și în cazul lui Ionel Arsene, care a vizitat Franța la invitația unui maistru sticlar care vrea să doneze mai multe din creațiile sale județului Neamț.

Valentin Bălănescu