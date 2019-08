Cei de la USR Neamț își vor afla jumătatea odată cu luna septembrie. Alianța făcută de formațiunea lui Dan Barna cu a lui Dacian Cioloș funcționează cu pași mici, dar fermi în Neamț, dat fiind că aici PLUS-ul lui Cioloș nu prea are structuri și resurse umane. Deocamdată. Cel puțin așa susține Laurențiu Crețu, unul din cei care compun grupul de inițiativă locală responsabil cu organizarea. Potrivit acestuia, în Neamț sunt 130 de membri PLUS: ”Filiala județeană PLUS Neamț urmează să fie validată, în momentul când își va alege conducerea la prima convenție democratică, de la 1 septembrie”.

Sigur este, însă, că, deși puțini, cei din PLUS sunt cu totul alături de cei de la USR și sprijină același candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, respectiv pe Dan Barna, prezent ieri, 22 august, la Piatra Neamț, pentru startul simbolic al campaniei de strângere a semnăturilor necesare pentru validarea candidaturii sale (detalii despre conferința de presă puteți afla aici).

”Am avut un grup restrâns de inițiativă, care s-a implicat în campania electorală de la alegerile europarlamentare din 26 mai în județul Neamț. Grupul a avut un coordanator, în persoana domnului Ionuț Meraru, colega noastră Mihaela Fota, domnul Doru Topliceanu. Alianța USR-PLUS a dovedit că se poate bate de la egal la egal cu partidele vechi (…). Obiectivul nostru este să dăm președintele României din partea alianței, să dăm primarul Bucureștiului, să schimbăm fața administrației publice locale din Piatra Neamț și județul Neamț și să dăm un guvern USR-PLUS, condus de domnul prim-ministru Dacian Cioloș”.

La alegerile europarlamentare din 26 mai, USR-PLUS a repurtat o victorie surprinzătoare la Piatra Neamț (peste 23%, cel mai mare procent obținut de vreun partid), dar și în câteva comune din zona Romanului, fief-ul deputatului USR Iulian Bulai. (C.I.)