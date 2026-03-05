Alexandru Rogobete: ”33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate”

33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate, iar pentru alte 19 medicamente se vor extinde indicațiile terapeutice, a anunțat joi, 5 martie, pe pagina de Facebook, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate:

33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate.

Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice.