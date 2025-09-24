Alertă în mai multe instituții din țară. Mesaje de amenințare transmise pe adresele oficiale de mail

Isteria mesajelor ce conțin amenințări cu moartea a cuprins aproape întreaga țară. Mai multe instituții publice și unități medicale din România au primit în ultimele zile mesaje cu caracter amenințător, generând mobilizare din partea autorităților. Incidentul a fost semnalat inițial la București, în data de 21 septembrie, după ce mai multe instituții au primit e-mailuri suspecte.

În Regiunea de Nord-Est au fost confirmate, până acum, primirea de astfel de amenințări în județele Neamț, Bacău, Iași și Vaslui, încă nu sunt confirmări pentru Suceava.

Verificările efectuate de polițiști nu au indicat existența unui pericol real, însă autoritățile au intensificat măsurile de siguranță, în special în apropierea școlilor și spitalelor, pentru a proteja personalul și cetățenii.

În Neamț, chiar Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a primit un astfel de mesaj. „În noaptea de 23 spre 24 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a declarat Agentul principal Atomei Andreea, purtător de cuvânt IPJ Neamț.

Ministerul Sănătății a precizat că mai multe spitale, atât publice, cât și private, au primit e-mailuri amenințătoare de la o persoană care se prezintă drept „Angela”, care susține că traversează o dramă personală și amenință comiterea unor acte de violență în unitățile medicale și nu numai. Autoritățile sanitare și structurile de ordine publică colaborează permanent pentru monitorizarea situației.

Vom reveni cu detalii.

Denisa POPA

Angela CROITORU