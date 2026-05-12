Alertă de urs la Piatra Neamț. Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

Un urs a fost semnalat în urmă cu câteva minute în municipiul Piatra Neamț, pe strada Pârâul Doamnei, zonă situată în apropierea lacului Bâtca Doamnei.

Pentru avertizarea populației, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, prin care locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evite deplasările, să nu încerce să se apropie de animal și să își protejeze animalele din gospodării.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului se deplasează un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, care va interveni pentru monitorizarea situației și îndepărtarea animalului sălbatic din zona locuită.

