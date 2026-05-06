Alertă alimentară: salată cu icre de hering a fost retrasă din magazinele Penny după depistarea bacteriei Listeria

Un lot de salată cu icre de hering comercializat în magazinele Penny a fost retras de la vânzare după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes, care poate provoca infecții grave, în special în cazul femeilor însărcinate, vârstnicilor și persoanelor cu sistem imunitar slăbit. Este vorba despre produsul „GRAN MARE – Salată cu icre de hering 150 g”, produs de compania NEGRO 2000 SRL. Rechemarea vizează lotul 981, cu termen de expirare 18 mai 2026.

Anunțul a fost publicat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în urma confirmării prezenței bacteriei în produs, care a fost distribuit în magazinele Penny din întreaga țară. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume și îl pot returna în orice magazin Penny, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

Listeria monocytogenes este bacteria care provoacă listerioza , o infecție ce apare în principal prin consumul de alimente contaminate. Bacteria poate supraviețui și se poate multiplica inclusiv la temperaturi de refrigerare. Boala poate provoca febră, dureri musculare, dureri de cap, greață, vărsături sau diaree, iar simptomele pot apărea la câteva zile sau chiar la câteva săptămâni după consumul produsului contaminat. În formele severe, infecția poate afecta sistemul nervos și sângele, provocând meningită, septicemie, confuzie, pierderea echilibrului sau convulsii.

Persoanele cele mai expuse la complicații sunt femeile însărcinate, nou-născuții, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută. În cazul femeilor însărcinate, infecția poate duce la pierderea sarcinii, naștere prematură sau infecții severe la nou-născut.

Medicii atrag atenția că simptomele pot apărea la câteva zile sau chiar la câteva săptămâni după consumul alimentului contaminat. Persoanele care au consumat produsul și prezintă febră, dureri musculare, stare accentuată de oboseală sau tulburări digestive sunt sfătuite să solicite consult medical.

